Domenica 5 giugno Csi Ravenna assegna i titoli della stagione calcistica

Dopo un periodo di stop forzato, causa Covid, il campionato di calcio a 11, organizzato dal CSI di Ravenna, si riapproprierà dell’atto conclusivo, ovvero la giornata destinata alle finali per l’annata sportiva 2021/22. L’appuntamento è fissato per domani, domenica 5 giugno, al campo sportivo di San Zaccaria, dove si assegneranno la 39ª “Coppa Walter Godoli” e il 42° campionato intitolato a Donato Guercio.

Si comincia alle 18 con la finale della Coppa, torneo riservato alle formazioni che non si sono qualificate per la fase finale del campionato. A contendersela saranno l’Alfonsine 2021, alla sua prima esperienza nel CSI di Ravenna e subito in finale, dopo aver avuto ragione, in semifinale, del Camerlona (incappato in una annata sportiva “horribilis”) e gli Hacker, storica società del CSI capace di bellissimi exploit ma anche di annate anonime.

Alle 20.30 avrà inizio la finalissima che assegna il titolo: si affronteranno Redentore e La Bassa, entrambe alla seconda finale del campionato. La Bassa è la squadra detentrice avendo vinto l’ultimo campionato disputato, quello della stagione 2018/19, prima che la pandemia bloccasse tutto per due annate. L’accesso alla finale è stato, però, molto impegnativo: solo nel finale della semifinale, infatti, la formazione di Savarna è riuscita a piegare la resistenza di un coriaceo Melardot, protagonista di un positivo girone unico. Il Redentore conferma la sua continuità ad alti livelli: nelle ultime annate pre-pandemiche si è contraddistinto per le vittorie ottenute nella Coppa Godoli e in questa annata ha dimostrato di poter essere protagonista, prima qualificandosi e poi sconfiggendo in semifinale la corazzata del San Pancrazio, autentica mattatrice nel girone unico (con zero sconfitte e primo posto). Il Redentore punta così ad arricchire il proprio albo d’oro nel qual spicca il titolo vinto nella stagione 1997/98.

Nelle foto La Bassa e Redentore