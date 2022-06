All’Arka Park di Russi, dal 6 giugno tutti i lunedì e i giovedì, lezioni gratuite di pattinaggio inline, roller freestyle e skateboard

Dopo l’attesa e ben riuscita inaugurazione del parco attrezzato per la pratica dello skateboarding e sport rotellistici, l’Arka Park, presso l’area “Ex Faedi” (Viale della Repubblica n. 9, Russi) è l’ora dei corsi gratuiti per iniziare i più giovani, e non solo, a questi tipi di sport.

Le lezioni si sviluppano grazie al progetto “Educare all’aperto: ambiente e sport si incontrano a Russi”, pensato e finanziato dal Comune di Russi con il sostegno e il co-finanziamento della Regione Emilia-Romagna e finalizzato al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona, attraverso l’attività motoria e sportiva.

L’idea progettuale dell’Arka Park nasce dal percorso partecipativo “Ripartiamo dalla Stazione” durante il quale i ragazzi coinvolti nel percorso hanno ipotizzato la realizzazione di uno skatepark al centro di un’area da rigenerare e l’Ente comunale di Russi si è impegnato non solo con l’investimento della messa in opera dell’infrastruttura ma ha anche programmato una serie di attività sportive e artistiche rivolte alla comunità locale, gratuitamente.

Lo Skate park vuole essere un simbolo per valorizzare degli spazi cittadini e per il territorio stesso uno stimolo per promuovere lo sviluppo di relazioni e reti tra i ragazzi e i diversi attori attivi sul territorio (molti partner tra enti, scuole, parrocchie ed associazioni si sono associati e sostengono questo progetto) al fine di riscoprire il senso di appartenenza alla comunità.

Gli obiettivi principali di questo progetto sono quelli di favorire la pratica sportiva in ambiente naturale e all’aperto per una cultura dello sport “eco sostenibile”, di incentivare l’integrazione fra il “sistema” sportivo e la scuola, di favorire un maggior coinvolgimento alle attività motorie della popolazione femminile, dei giovani e delle persone più adulte, promuovere l’offerta diversificata delle attività sportive e soprattutto promuovere il perseguimento di un corretto stile di vita e diffondere la cultura della salute e dello sport.

Con queste motivazioni a partire dal 6 giugno, tutti i lunedì e i giovedì dalle 18 alle 20, si terranno i “Corsi all’Arka Park”: lezioni gratuite di pattinaggio in line, roller freestyle e skateboard grazie alla collaborazione con l’ Associazione Spotiva Dilettantistica Ice In Line.

Tutti i lunedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00

INLINE & ROLLER FREESTYLE

con Iacopo Costa

Tutti i giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00

SKATEBOARD

con Marco Miccoli

Iscrizione obbligatoria.

Per informazioni e iscrizione: www.iceinline.it

Inline e Roller freestyle: Samuele Gaddoni – cell. 340 3741692

Skateboard: Marco Miccoli – cell. 328 6340102