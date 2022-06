Edera Ravenna vince le finali nazionali del Campionato Endas

Si sono svolti ad Aprilia il 3 ed il 4 giugno le finali nazionali del Campionato Endas di ginnastica artistica. Storico risultato per la compagine ravennate, che in tutte le serie conquista i 3 trofei messi in palio per i campionati di serie B/A1 e A2 e di conseguenza anche la coppa per migliore società.

Tantissimi podi conquistati, nelle rispettive categorie, dalla società bizantina.

SERIE B:

ARGENTO per Riva Cecilia,Venturini Milena e Tarroni Sofia.

BRONZO per Zavalloni Viola

SERIE A2:

ORO per Sofia Ricci

ARGENTO per Irene Paroncini,Viola Fabbri , Vittoria Micelli e Alessia Salatelli

BRONZO per Mia Carbone e Giorgia Rossi

SERIE A1

ORO per Anna Sbrighi Bertoni, Alice Lapenta ed Elena Casadio

ARGENTO per Giorgia Cordioli e Sofia Mengoni

BRONZO per Serena Randi e Sofia Barbetta

Tanta soddisfazione per il contributo dato da tutte le atlete in gara che hanno portato a questi ottimi risultati .La Società, la responsabile tecnica Andrini Simona e il suo staff affermano di essere molto contenti per la costante crescita di tutto il settore silver.

Ora si è gia al lavoro per le finali Nazionali di federazione che si svolgeranno a fine giugno a Rimini.