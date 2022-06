Al via a Cervia i Campionati Internazionali CSIT di MamaNet e Beach Soccer con oltre 500 Partecipanti da tutto il mondo

L’Associazione Italiana Cultura e Sport AICS – Direzione Nazionale, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e il Comune di Cervia, organizza i Campionati Internazionali CSIT (Confédération sportive internationale du travail) di MamaNet e i Campionati Internazionali CSIT di Beach Soccer, che si terranno a Cervia (RA), dall’8 al 12 Giugno 2022. Negli stessi giorni, a Cesenatico (FC), la FISAC organizza il Campionato Internazionale CSIT di Ginnastica, con oltre 700 partecipanti.

La città di Cervia da il benvenuto allo CSIT e agli oltre 500 Partecipanti che arriveranno da tutto il mondo per praticare lo sport e lo sport per tutti in un’atmosfera di divertimento e amicizia. Le Nazioni che parteciperanno sono India, Israele, Iran, Austria, Lettonia, Messico, Tunisia e Italia. Negli ultimi anni di stop per crisi sanitaria dovuta al Covid-19, è stato dimostrato quanto lo sport sia una grande opportunità, per la famiglia dello CSIT, di incontrare e ricominciare a costruire delle relazioni con persone di tutto il mondo.

Le finali si disputeranno il pomeriggio dell’11 Giugno e termineranno con la Cerimonia di Chiusura Ufficiale dei Giochi, nello stesso giorno. Per tutta la durata dei Campionati Internazionali CSIT, saranno presenti il Presidente CSIT, Bruno Molea, il Vicepresidente Nazionale AiCS, Maurizio Toccafondi e tutto il Comitato Esecutivo CSIT.

Così la città di Cervia diventa la Città dei Campionati Internazionali CSIT, dove l’organizzazione delle gare è in primo piano, ma sarà organizzato anche un grande festival per coinvolgere tutti gli amici sportivi, come una famiglia planetaria, per promuovere l’amicizia, lo scambio di informazioni e di esperienze all’interno di una cornice sportiva di livello internazionale. Questo è lo spirito dello CSIT.

L’assessore allo sport Michela Brunelli ha dichiarato: “Siamo molto felici e orgogliosi di ospitare questo importante evento che richiama nella nostra città atleti da tutto il mondo. Lo sport, ancora una volta, è veicolo oltre che di benessere e sana competizione, anche di amicizie e relazioni tra i popoli, elemento sul quale a Cervia investiamo molto per arricchire le nostre comunità e alimentare un clima di pace e fratellanza”.