Il 15 giugno si apre la campagna abbonamenti Consar Rcm Ravenna in A2. La prima settimana riservata alla prelazione degli abbonati

“Meno tessere ma più partite”. In questo motto si riassume la campagna abbonamenti che il Porto Robur Costa 2030 sta per lanciare per l’annata agonistica 2022/23. Tornando nella tana del Pala Costa, con una capienza decisamente più bassa rispetto al Pala de Andrè, eliminando i posti che devono essere riservati alla vendita delle singole partite, a sponsor e autorità e alle tifoserie ospiti, sono 300 i posti in vendita in abbonamento. Sarà, dunque, importante affrettarsi per non correre il rischio di restare senza o, nel caso dei vecchi abbonati, di non poter scegliere il posto preferito dal quale assistere al prossimo campionato. L’abbonamento vale però per tutte e 13 le partite del campionato di A2, senza giornata giallorossa.

Sono tre le tipologie di abbonamento che si possono sottoscrivere: l’abbonamento Vip, l’abbonamento gradinata e quello Rvs. L’abbonamento Vip dà diritto a un posto in tribuna ovest centrale al costo di 240 euro. L’abbonamento in gradinata si suddivide tra Ovest o Est al costo di 160 euro, il Family con 2 abbonamenti da 160 euro e il terzo Under 20 è da 100 euro e il ridotto per Under 20 e Over 65 al costo di 145 euro. Per gli Rvs, i sostenitori organizzati del tifo ravennate, è prevista una formula di accesso alla gradinata al prezzo scontato di 140 euro.

La campagna abbonamenti si apre mercoledì 15 giugno. Fino al 22 giugno riguarda la prelazione dei vecchi abbonati della scorsa annata, dal 23 giugno vendita libera, aperta a tutti fino all’1 luglio o a esaurimento delle tessere. Per sottoscrivere gli abbonamenti sarà attiva tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 10 alle 14.30 la biglietteria all’interno del Pala Costa, nell’area di solito adibita a sala stampa.

I prezzi dei singoli biglietti sono rimati invariati rispetto alla scorsa annata. Tribuna Vip: 25 euro (ridotto 22); Gradinata 16 euro (ridotto 13). Per ulteriori informazioni: info@portoroburcosta2030.it