Per il canottaggio è il momento dei Campionati italiani. Sabato 11 e domenica 12 giugno sul lago di Corgeno, in provincia di varese, si disputeranno i campionati italiani Junior, Pesi Leggeri e Senior Assoluti. Gli atleti della Canottieri Ravenna sono pronti a battagliare con i migliori atleti a livello nazionale: oltre 1050 atleti su 475 imbarcazioni. La squadra agonistica allenata da Paolo Di Nardo e Thomas Cervellati scende in acqua con l’obiettivo di andare a caccia di medaglie.

In primis, Marco Prati: il giovane atleta ravennate gareggerà nel singolo maschile Junior con l’obiettivo di difendere il titolo italiano conquistato lo scorso anno. La sua controparte sarà Agnese Dassani che punta alla finale del singolo junior femminile.

Sempre a livello femminile sarà in gara il doppio di Novella Savorani e Alice Casadei che gareggerà sia nella categoria Senior che in quella Pesi Leggeri.

Infine, la Canottieri Ravenna torna a schierare un quattro di coppia maschile Senior, specialità che negli ultimi anni ha portato il titolo italiano del 2007 e l’argento del 2016. A comporre l’equipaggio saranno Nicola Catenelli, Gergo Cziraki, Marco Prati e Matteo Rosetti.

In gara anche con i colori dell’Aniene Bruno Rosetti,l socio onorario della Canottieri Ravenna, e bronzo olimpico a Tokyo, che gareggerà nel doppio Senior maschile. Le batterie si terranno a partire da sabato mattina, mentre semifinali e finali saranno domenica 12 giugno e saranno visibili su Rai Sport + HD (canale 58 del digital terrestre)