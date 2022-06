Nei giorni scorsi celebrato il 35° Trofeo Romagna Judo e il 50° anniversario della società

Correva l’anno 1972 quando, l’allora atleta del Judo Club Lugo, Paolo Berretti decise, assieme al Dott. Tullio Bolognini, di aprire una palestra di Judo nel comune di Castel Bolognese dove, l’amministrazione Comunale, concesse l’utilizzo di una sala situata nel piano interrato dell’ex orfanotrofio, attualmente scuola elementare. Il tatami era fatto di trucioli di legno ricoperto con un telone in quanto allora le finanze erano veramente scarse, qui nacque il Judo Club Castel Bolognese affiliato alla FIAP(federazione italiana arti marziali e pesistica) con Presidente del Comitato Regionale Romagna Angelini Angelino.

Nel 1974 dopo aver conquistato una medaglia al Campionato italiano Seniores e ai Campionati Italiani Assoluti , l’agonista Paolo Berretti decise di frequentare l’Accademia Nazionale Italiana Judo a Roma dove conseguì il diploma di allenatore. Iniziava così una carriera d’allenatore che lo vide protagonista prima alla società sportiva Torre e in seguito al Cral Anic di Ravenna ma, insoddisfatto per non poter svolgere come desiderato la sua vera passione da agonista, decise di affittare una sala presso la chiesa del Torrione di Ravenna e fondò l’attuale Team Romagna Judo.

Nel 1988 Berretti, intenzionato ad aprire un corso di judo a Lugo, sua città natale, chiese all’amministrazione comunale la disponibilità di una sala e gli fu concesso l’utilizzo della palestra delle scuole elementari Garibaldi, una soluzione non ottimale ma già sufficiente per insediarsi nel territorio.

In seguito l’Amministrazione Comunale decise di dedicare esclusivamente al Judo la palestra dell’EX ENAL dove già operava la società Judo Club Lugo, perciò il Team Romagna trasferì in quella struttura la sua attività sulla base di un accordo col Comune, che precisava orari d’utilizzo e uso delle attrezzature. A Lugo si insediò anche la sede sociale del sodalizio, mentre a Ravenna e Castel Bolognese rimasero le succursali.

Domenica 5 giugno per coronare i 50 anni il Team Romagna Judo ha organizzato una Gara a Squadre miste per rappresentative regionali, Emilia Romagna, Toscana, Veneto.

La rappresentativa, della nostra regione era composta da Leonardo Cittadini (categoria dei 66 Kg), Andrea Bertuzzi (73 Kg) Lupu Danil del Center Parma (negli 81 Kg )e Gian Marco Coppari (90 Kg). Sassi Asia dello Shai Piacenza (nei 52 Kg), Fiora Sofia del Kyu Shin Do Kai Fidenza 57 Kg), Boccola Rossella del Dojo Equipe Bologna (63 Kg), Giusti Eleonora dell’Idenobu Yano (nei 70 Kg) ,convocati nella formazione regionale dell’Emilia Romagna dal Direttore Tecnico Paolo Oleari , che li ha seguiti in gara e nella trasferta. ). Ottima la prestazione degli Atleti che si sono aggiudicati tutti gli incontri disputati per ippon e la squadra regionale, battendo la Toscana per sette a uno e il Veneto per otto a zero,salendo sul gradino più alto del podio.

A seguire sono iniziati i festeggiamenti della società: erano presenti 150 atleti che hanno fatto parte del team Romagna Judo facendo così una grande sorpresa al Maestro Paolo Berretti che si è molto emozionato nel rivederli.