Nuova serie original “Easy Bike in Italy”. La prima puntata dedicata alla Ciclovia del Santerno

La nuova serie original “EASY BIKE IN ITALY”, è un programma tv dedicato al cicloturismo e alla scoperta delle bellezze territoriali attraverso ciclopedonali, sentieri e percorsi da fare in bike o e-bike fra le meraviglie del nostro Bel Paese. Il progetto, ideato e condotto da David Romano, ha l’obiettivo di promuovere e far conoscere itinerari dall’alto valore sia ambientale che paesaggistico, una vera e propria avventura a contatto con la natura e alla portata di tutti; immancabili, poi, i sapori autentici del territorio con le eccellenze tipiche di ciascun luogo.

Il primo episodio sarà dedicato alla Ciclovia del Santerno in Emilia Romagna, in onda lunedì 13 giugno alle 21.00 su Bike Channel: Sky 222, canale 60 DTT Sport Italia (tasto rosso) ed in live streaming su bikechannel.it

Ciclovia del Santerno

In sella alla nostra e-bike partiremo dal Comune di Mordano per arrivare, tra guadi e paesaggi verdi, fino ai castagneti secolari di Castel del Rio. Seguendo il percorso della Ciclovia, alla portata di tutti i cicloturisti, attraverseremo per 44km lungo la Vallata del Santerno anche i Comuni di Imola, Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice, addentrandoci nel Parco della Vena del Gesso, candidato a diventare sito Patrimonio Unesco.

Il fil rouge del percorso è il fiume Santerno, che la Ciclovia attraversa con alcuni guadi. Risalendo la Valle del Santerno, il panorama diventa sempre più selvaggio, tra Casalfiumanese e Borgo Tossignano, dove la catena montuosa di bassa quota della Vena del Gesso Romagnola si mostra nella sua veste più sorprendente.

Non mancherà l’emozionante giro sul circuito internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, aperto in alcune giornate a tutti ciclisti che vogliono provare l’ebrezza di pedalare su un circuito di fama internazionale e noto grazie anche al recente ritorno della Formula 1.

Quello della Ciclovia del Santerno è un progetto che punta alla valorizzazione ambientale, attraverso un’infrastruttura che promuove il turismo ecosostenibile, inserita nel sistema della Bicipolitana della Città Metropolitana di Bologna.

Dalla pianura fino all’Appennino, sei città e sei storie diverse lungo la Ciclovia che dato l’ambiente di riferimento, si caratterizza anche come tracciato di interesse turistico alla portata di una utenza non necessariamente sportiva, in bici o a piedi.

La puntata è stata realizzata in collaborazione con IF Imola Faenza Tourism Company.