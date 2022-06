Academy Ravenna Athletics: quattro atleti ai campionati italiani

Dopo un infortunio che aveva fermato la sua preparazione per quasi un mese, Luca Ronconi non si perde d’ animo e con impegno e determinazione il 9 giugno è riuscito a correre i 400 ostacoli in 59’17’’ guadagnandosi la chiamata ai campionati italiani Allievi che si svolgeranno a Milano all’Arena Civica il prossimo weekend; insieme a lui il compagno di squadra Leonardo Caravita che gareggerà’ al Giavellotto.

Medaglia d Argento al salto triplo a Firenze per la promessa Enrico Montanari con 15’ 62 ai campionati italiani individuali premiato dalla campionessa Larissa Iapichino.

Un infortunio alla gamba lo costringe ad abbandonare la gara al secondo salto, non potendo quindi lottare fino alla fine per il gradino piu alto del podio.

Sara Stellato guadagna il minimo per gli italiani al martello e sarà in gara a Grosseto.

I ragazzi che hanno avuto accesso ai campionati sono seguiti dal preparatore atletico Marco di Maggio.