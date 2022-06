Alice Piraccini e Stefano Bandoli sono Campioni italiani Folk Show Dance. La tradizione romagnola portata ai massimi livelli

Il 3 giugno scorso, a Roma presso il Teatro di Cinecittà World, si sono svolti i Campionati italiani di danza sportiva A.N.M.B. (Associazione Nazionale Maestri di Ballo) a cui hanno partecipato una giovane coppia formata da Stefano Bandoli e Alice Piraccini

Alice, 19 anni neo-maestra di ballo di Cesena, ha studiato presso la Scuola Cesena Danze del maestro Ivano Pollini. Stefano, 26 anni di Cotignola è già pluricampione italiano di danze Folk romagnole. Nel 2019 si è classificato primo al Campionato del Mondo del Folklore dello CSIT in Spagna, ha studiato presso la scuola di ballo formazione Danze Romagna dai suoi genitori Sergio Bandoli e Stefania Giacomini, ed ora è Stefano a portare avanti la scuola.

“E’ stata un esperienza fantastica – ha detto Alice -. Oltre ad aver conquistato il titolo, siamo carichi di energia. Non vediamo l’ora di ritornare in pista! La vittoria più grande è la gente che ci sostiene, come i ragazzi delle nostre scuole di ballo!”

Stefano è anche musicista professionista ed ha composto moltissimi brani di folklore romagnolo che vengono utilizzati anche nelle competizioni. “Io sono nato con questa musica e la porterò con me tutta la vita! Non è facile ora investire su tutto questo ma lo faccio per passione e per una mia sfida personale” assicura Stefano.

Alice e Stefano sono un esempio di giovani con la passione delle tradizioni e si impegnano a divulgarle in tutta Italia: “Il folk romagnolo piace ovunque, e quest’estate faremo vari stage e esibizioni fuori dalla Romagna!” concludono.