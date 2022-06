Carlo Tomasetti sarà il Responsabile del Settore giovanile del Real Fusignano 2009

La Società Asd Real Fusignano 2009 è lieta di comunicare che dalla prossima stagione Carlo Tomasetti sarà il Responsabile del Settore giovanile scolastico nero verde.

Alfonsinese, ex portiere di livello cresciuto nel Ravenna Calcio dove ha totalizzato anche alcune presenze in prima squadra, prima di giocare diverse stagioni fra serie D, eccellenza e promozione al Delta Porto Tolle, Casalborsetti, Bagnacavallo per poi chiudere la carriera da calciatore a Villanova.

Carlo oltre che da giocatore ha svolto anche per diverse stagioni il preparatore dei portieri e collaboratore tecnico a Mezzano e un anno allo Sparta Castelbolognese, in seguito a conseguito il patentino di allenatore dei portieri Dilettanti e di settore giovanile.

Per la prossima stagione al sua primo incarico in questa importante veste dichiara: “Ho accettato il progetto a Fusignano perché ho visto una realtà che si sposa col mio modo di vedere il calcio giovanile” – conclude – “il mio obiettivo è vedere i più piccoli correre e giocare felici in mezzo al rettangolo verde, mentre per i più grandi sarà far crescere i ragazzi, responsabilizzarli per poi portarli in prima squadra”.

“Tomasetti sta già lavorando a pieno regime per organizzare e gestire al meglio la prossima stagione sportiva – commentano da Asd Real Fusignano 2009 -. Buon lavoro e benvenuto Carlo!”