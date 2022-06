Trail del Cinghiale ‘autogestito’ a Palazzuolo sul Senio

Parte la lunga rincorsa verso il decennale del Trail del Cinghiale, sabato prossimo, 18 giugno, a Palazzuolo sul Senio. Gli organizzatori della Leopodistica Faenza Asd hanno pensato, insieme Senio Bike Asd ed Amministrazione Comunale, di allestire un trail autogestito, o per meglio dire “accompagnato”, che partirà alle 16 di km 10 (D+ 300 m.) ed un trekking di km 5 (D+ 200 m.), anticipando la prima Conferenza Stampa di presentazione, in modo che la presenza sia più numerosa.

Possono partecipare tutti, in autosufficienza, senza pacco gara, ed alle 18 assistere all’incontro cui prenderanno parte Istituzioni, Sponsor ed Atleti. Come si potrà notare l’edizione di quest’anno, che finalmente si può programmare con largo anticipo, anticipa di due settimane rispetto all’ultima edizione, ma a grandi linee rispetterà il canovaccio del 2021. Quattro percorsi in programma: l’Ultra Trail di 107 km (D+ 6.400 m.), che scatterà al buio del venerdì, alle 22; poi il sabato alle 6 la tradizionale km 60 (D+ 3.850 m.); dopo 90’ la “media” di km.33 (D+ 1.910 m.), ed a chiudere la “short” di km 15 (D+ 760), prevista alle 10. Sono già aperte da maggio le iscrizioni, che in totale non potranno superare le 1.100 presenze, suddivisi quasi equamente per distanze, le quali distribuiranno rispettivamente 5 punti ITRA, 3 e 2, ma nessuno per la “short”.

Per le informazioni, i pernottamenti e le iscrizioni invitiamo a consultare il sito www.traildelcinghialerace.com.