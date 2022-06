Trasferta in terra laziale per il Baseball Godo nella Poule Scudetto Intergirone C1

Trasferta in terra laziale per Hort@ Godo, per sfidare la compagine del Nettuno 1945 nei primi tre incontri della Poule Scudetto Intergirone C1 – Nazionale.

“L’istinto dice avanti senza paura, ma con raziocinio, ogni azione deve essere valutata attentamente – commentano dalla squadra -: lo stadio Steno Borghese non è mai facile da affrontare, la resa mentale deve essere altissima, quella fisica parimenti. Per quanto lontani non manchiamo di seguire questi incontri, tramite il play by play Fibs, con il cuore sugli spalti”.

Gli appuntamenti sono i seguenti:

Venerdì 17 giugno alle ore 20,30

Sabato 18 giugno alle ore 15,30 e 20,30