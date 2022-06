Ottavo posto under23 in Italia per Francesca Casprini dell’Atletica ICEL Lugo, nel lancio del disco

Ai campionati italiani promesse, che si sono svolti a Firenze l’11 e il 12 giugno, ottimo ottavo posto per Francesca Casprini nel lancio del disco: per lei la misura di 41.96m.

In gara anche Irene Gullini nei 400 ostacoli che conclude con 1:06.85 e Valentina Bianchi nei 100 ostacoli che non conclude la gara prendendo l’ultimo ostacolo.

Altro risultato di rilievo per Sabina Donati ai campionati italiani master a Grosseto che con la misura di 31.65m nel lancio del giavellotto si aggiudica il titolo di campionessa italiana SF50.

Ad Essen in Germania primato stagionale eguagliato per Marta Morara con 1.85. Marta è stata convocata in azzurro ai giochi del mediterraneo in Algeria dal 30 giugno.