Ultima gara per l’arbitro lughese Cristian Zanzi

L’arbitro Cristian Zanzi, della Sezione AIA. di Lugo di Romagna ha diretto per l’ultima volta nella finale del 7° Trofeo Vitali tra PUNTA MARINA TERME e G.S. ROMAGNA (3°Cat.) disputata allo Stadio “Bucci” di Russi, coadiuvato dagli assistenti Marco e Simone Savorani.

Presenti sugli spalti un nutrito numero di associati con il presidente di sezione Davide Zaganelli per rendergli il dovuto omaggio.

Zanzi ha arbitrato oltre 900 gare nel corso della sua carriera. Il suo fischietto è stato protagonista in oltre 400 gare di competenza degli organi tecnici nazionali dalla Serie D alla Serie A.

A fine gara ha commentato: “Ho arbitrato la mia ultima partita. È stata una sensazione incredibile. Un’emozione unica che rimarrà fissa nei miei ricordi”.

Attualmente componente del Settore Tecnico dell’A.I.A. nei suoi 33 anni di anzianità associativa è stato designato con vari ruoli in competizioni di tutte le categorie della Federcalcio, dagli esordienti alla Serie A, dirigendo gare di competenza degli organi tecnici nazionali dalla Serie D alla Serie A, sino alla partita in Serie A nella gara Siena – Inter del 2007 che sancì il 15* scudetto dei nerazzurri.

In qualità di dirigente A.I.A ha ricoperto il ruolo di Presidente di Sezione, di Vice Presidente, di Consigliere Sezionale e Componente del Comitato Regionale Arbitri Emilia Romagna.

Durante i mandati sezionali ha promosso varie iniziative di arruolamento per giovani arbitri, tenendo lezioni di regolamento per gli studenti delle scuole, è stato responsabile delle Riunioni Tecniche rivolte agli associati, membro della Consulta dello Sport comunale e testimonial per il progetto “RISKIO – LA SALUTE IN GIOCO” al fine di divulgare nelle scuole i “sani stili di vita” .

Nel 2018 è stato nominato Arbitro Benemerito dall’allora Presidente A.I.A Marcello Nicchi.

Dal 2008 dirige l’Ufficio Sport del Comune di Lugo organizzando diverse attività e manifestazioni sportive, tra le quali la Giornata dello Sport e la pedalata di primavera.