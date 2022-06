Al Fantini Club di Cervia “Libri e sport”

In arrivo il 21 giugno alle 21 un nuovo appuntamento con “Fantini Club LIVE: Sport &Turismo” di Cervia. “Libri e sport” sarà il tema affrontato questa settimana dal giornalista Lorenzo Dallari, insieme a grandi ospiti d’eccezione:

– Gianfranco Bacchi, autore del libro “Il punto più alto”, basato sull’esperienza alla guida dell’Amerigo Vespucci

– Stefano Saragoni, giornalista sportivo, autore del libro “Dottor Valentino Rossi”

– Gianmario Bonzi, giornalista sportivo, autore del libro “Giochi di gloria. Storia, misteri e curiosità da Atene 1896 a Rio 2016”

– Massimo Scarpa, golfista professionista, autore del libro “Il mio golf”

– Gabriella Mancini, Giornalista della Gazzetta dello Sport

– Luca Marcheggiani, fisioterapista del CDI

– Claudio Fantini, Fantini Club.

Come di consueto, l’appuntamento è alle ore 21.00, in diretta sulle pagine Facebook @fantiniclub e @dallarivolley, sui canali Youtube Fantini Club e Dallari Volley e sui siti fantiniclub e dallarivolley, dove i video integrali resteranno disponibili anche al termine della diretta. Sarà possibile riascoltare le puntate registatre in formato podcast su Spotify, Google Play e Spreaker. L’evento potrà inoltre essere seguito live anche su OA Sport.