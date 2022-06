Consar Rcm Ravenna rinnova l’accordo con Francesco Comparoni

La Consar Rcm annuncia la conferma per il prossimo campionato di A2 di Francesco Comparoni. Arrivato a Ravenna dopo la seconda giornata d’andata della SuperLega 2021/22, l’ormai 21enne centrale di Parma (li compirà il 22 giugno) ha saputo ritagliarsi un suo spazio importante in squadra, tanto da meritarsi di proseguire il suo percorso sportivo a Ravenna.

“Sono contento di restare qui, in una società con cui mi sono trovato bene – dice Comparoni – e in una squadra con la quale l’anno scorso ho lavorato tanto, anche se sarà quasi tutta nuova. Restare a Ravenna mi dà sia la possibilità di riscattare l’annata negativa, che sappiamo tutti come è andata, sia la grande opportunità di lavorare quotidianamente in palestra con un coach di alto livello come Bonitta. Sono sicuro che faremo bene perché conosco diversi ragazzi che faranno parte del nuovo organico e so che vogliono far bene proprio come me”.

Tra questi, anche Alberto Pol, con il quale Comparoni sta condividendo a Cavalese il collegiale della nazionale Under 22 in preparazione agli ormai imminenti Giochi del Mediterraneo che scattano il 25 giugno in Algeria a Orano e dei successivi Europei di categoria (dal 12 al 17 luglio) in Polonia. “Con la nazionale stiamo lavorando duro e tanto – spiega Comparoni – ma ci sono due grandi appuntamenti internazionali nei quali vogliamo fare bene. Sono entusiasta dell’arrivo di Pol, mio compagno qua ai ritiri e coetaneo. L’ho invitato più volte nei mesi scorsi a venire a Ravenna, adesso che so che giocherà qui, sono certo che faremo bene”.

Prosegue la campagna abbonamenti Sono un centinaio gli abbonamenti venduti nei primi giorni della campagna, apertasi lo scorso 15 giugno. Fino a mercoledì 22 giugno è attiva la prelazione dei vecchi abbonati della scorsa annata, dal 23 giugno vendita libera, aperta a tutti fino al 30 giugno o a esaurimento delle tessere. Per sottoscrivere gli abbonamenti sarà attiva tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 10 alle 14.30 la biglietteria all’interno del Pala Costa, nell’area di solito adibita a sala stampa.

Sono tre le tipologie di abbonamento che si possono sottoscrivere: l’abbonamento Vip, l’abbonamento gradinata e quello Rvs. L’abbonamento Vip dà diritto a un posto in tribuna ovest centrale al costo di 240 euro. L’abbonamento in gradinata si suddivide tra Ovest o Est al costo di 160 euro, il Family con 2 abbonamenti da 160 euro e il terzo Under 20 è da 100 euro e il ridotto per Under 20 e Over 65 al costo di 145 euro. Per gli Rvs, i sostenitori organizzati del tifo ravennate, è prevista una formula di accesso alla gradinata al prezzo scontato di 140 euro.

I prezzi dei singoli biglietti non sono cambiati rispetto alla scorsa annata.

Tribuna Vip: 25 euro (ridotto 22)

Gradinata 16 euro (ridotto 13)