Il Ravenna FC saluta Samuele Donati che continua l’impegno professionale in serie B. Lo sostituisce Davide Magno

Il Ravenna Football Club comunica che a fine stagione arriverà al termine il rapporto che legava i giallorossi con il Team Manager Samuele Donati. La società intende esprimere un profondo ringraziamento a Samuele per la professionalità dimostrata in questi mesi di collaborazione, coniugando spiccate doti umane, organizzative e competenze tecniche che hanno notevolmente alzato il livello e la qualità del lavoro all’interno della società. “Cogliamo l’occasione per augurare le migliori fortune professionali ed in particolare gli facciamo un grande in bocca al lupo in vista del prossimo impegno professionale in serie B” dice lo staff del Ravenna.

La società allo stesso tempo dà il benvenuto a Davide Magno che ricoprirà il ruolo di Team Manager della prima squadra per la stagione 22/23. Nato nel 1991 e da sempre appassionato di sport, Davide, ha conseguito un master in Strategia e Pianificazione degli eventi sportivi. Nella passata stagione è stato il segretario sportivo del Novara FC.