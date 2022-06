Conferme in attacco. Anche nella prossima stagione la Consar Rcm si affiderà a Mattia Orioli

Dopo l’esordio nel finale della stagione 2020/21 e un’annata piena nella scorsa SuperLega, dove ha messo a segno 48 punti, Mattia Orioli si accinge ad affrontare il suo primo campionato di A2.

Anche per il 18enne schiacciatore di Cesena è arrivata la firma sul rinnovo del contratto che lo legherà alla Consar Rcm anche per la stagione 2022/23, terzo atleta classe 2004 fin qui presente nell’organico che coach Bonitta sta costruendo, dopo Bovolenta e Mancini.

“Sono molto contento di rimanere qua a Ravenna – ammette Orioli, che questa settimana sta sostenendo a Zocca il collegiale della nazionale Under 20, insieme a Bovolenta – e ringrazio sia il coach che la società per la nuova opportunità che mi hanno dato. Per me sarà un altro anno di crescita in un campionato che si annuncia tosto e di altissimo livello livello ma sono convinto che potremo fare bene anche grazie al supporto dei nostri tifosi. Sono consapevole che bisognerà dare il massimo e lavorare tanto in palestra fin dal primo giorno di allenamento”.