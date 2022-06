Il centrocampista Piergiorgio Sabelli arriva al Ravenna FC

La società Ravenna FC ha il piacere di annunciare di avere raggiunto l’accordo per l’arrivo in giallorosso del centrocampista romano Piergiorgio Sabelli.

Piergiorgio è nato nel 1996 a Roma ed ha già alle spalle 150 presenze in serie D, impreziosite da 12 reti e 6 assist. Può essere impiegato come mezz’ala o centrocampista centrale ed in passato ha indossato le casacche di San Cesareo, Vis Artena e Trastevere. Nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze e 5 reti con l’Ostia Calcio.

L’accordo verrà depositato il 1° luglio come da termini federali.