Il terzino Luca Grazioli rinnova per un altro anno con il Ravenna FC

Il Ravenna FC comunica che in giornata è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto che vedrà Luca Grazioli e i giallorossi insieme anche nella prossima stagione.

Per il terzino destro classe 2002 cresciuto nel Chievo Verona si tratterà della seconda stagione in maglia giallorossa dopo quella 21-22 nella quale ha totalizzato 29 presenze in campionato con 4 assist.

Le prime parole di Grazioli al rinnovo: “Giocare a Ravenna è stato un onore come prima esperienza in prima squadra. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta, mi sono trovato benissimo con la società e sono molto contento di giocare un’altra stagione con gli stessi colori. Forza Ravenna sempre!”