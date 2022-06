Festa di piazza per celebrare il centenario del Cervia Calcio con due anni di ritardo causa Covid

“Cento anni di noi“: il Cervia Calcio, fondato nel 1920 celebra con questo evento, a due anni di distanza dalla data esatta a causa della pandemia di Covid 19, 100 anni di storia sportiva.

Sabato 25 giugno in piazza Garibaldi si terrà un evento gratuito, condotto da Sara Ventura, al quale parteciperanno ex calciatori, allenatori e dirigenti della compagine giallo blu e i ragazzi del reality show Campioni Il sogno del 2004. La serata verrà allietata da canti, balli e risate.

Domenica 26 giugno allo stadio dei Pini Germano Todoli, in mattinata si disputerà la finale del torneo di calcio campioni in tour organizzato da Francesco Gullo. Nel pomeriggio ci saranno esibizioni di scuole di ballo di Cervia e Ravenna e alle 18 una partita dei ragazzi di Campioni contro una compagine di All Atar.

Saranno presenti il mitico Francesco Graziani, Mister Giancarlo Magrini, Lorenzo Spagnoli, Matteo Bondi, Emanuele Morelli, Cristian Arrieta, Fabio Maffini, Davide Bertaccini, Giorgio Moschino, Marco Pepe, Gianluca Ricci, Oscar di Matteo, Mattia Missiroli e tanti altri.

In più, personaggi dello spettacolo ex calciatori serie A come Calderoni, Ceccarelli, Parolo, Pellisier, Gabbiadini, Moro, Beccalossi.

Parte dell’incasso di domenica sarà devoluto al reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.