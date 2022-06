Il Ravenna FC saluta Simone Saporetti che passa fra i professionisti

Con l’imminente chiusura della stagione sportiva 2021/22 il Ravenna FC con una nota “intende salutare e ringraziare di cuore Simone Saporetti, augurandogli le più grandi soddisfazioni personali in vista della prossima avventura nel calcio professionistico. Un’opportunità che “Sapo” si è conquistato sul campo, disputando una stagione semplicemente stellare.”

I numeri parlano chiaro: 43 presenze in stagione 32 reti complessive di cui 28 in campionato (secondo solo a Magheri nella storia del Ravenna), una pagina gloriosa nella storia giallorossa. Le sue giocate resteranno nel cuore di tutti i tifosi che hanno potuto ammirarlo allo stadio. Un percorso ancora più emozionante in quanto scritto indossando la maglia della propria città.