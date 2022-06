Anche il Circolo velico di Cervia all’Ail Cup, veleggiata benefica a favore di All

Un bel colpo d’occhio sul mare di Cervia, con numerose imbarcazioni – di ogni tipo, divise per categorie – che domenica si sono date appuntamento, come ogni anno, unendo la passione per la vela ad uno scopo benefico: partecipare alla AIL CUP “Memorial Mazzotti”, una veleggiata su percorso a boe – aperta ad imbarcazioni d’altura da diporto e derive – organizzata in collaborazione con in collaborazione con l’AIL (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), il cui incasso è stato devoluto all’Associazione stessa, per finanziare il servizio di assistenza domiciliare ematologica nella provincia di Forlì Cesena.

Molte le categorie presenti, e quindi numerosi anche i vincitori: si sono imposti “Betelgause” di Alberto Arcioni (categoria Zero), “Colibrì” di Lorenzo Fontanella (Meteor), “Donchisciotte” di Marco Maccaferri (Alfa), “Terry lupo di mare” di Giacomo Zambelli (Delta), “Joker” di Vincenzo Palumbo (Echo), “Tobia” di Elena Giunti (Passatore) e “Kermesse” di Marco Maccaferri (J24). Al termine della regata, il giardino del Circolo ha ospitato le tradizionali premiazioni, con tanto di intrattenimento musicale.

Nella foto, la squadra agonistica optimist del Circolo, che si è imposta nella categoria Delta a bordo di “Terry lupo di mare” di Giacomo Zambelli