Gessica Ghini dell’Edera Boxing Gym Ravenna nuova campionessa d’Italia

Un altro successo per l’Edera Boxing Gym Ravenna con la giovane atleta Gessica Ghini, che ha vinto il titolo Italiano under 22 nella categoria dei 57kg a Chianciano Terme: un trampolino di lancio nella boxe. Lunedì 27 luglio la romagnola ha trionfato in semifinale contro la friulana Negro aggiudicandosi la vittoria e avendo accesso alla fase finale.

Martedì 28 luglio Gessica incrocia i guanti con la più esperta toscana Barone e si aggiudica le 3 riprese, verdetto unanime 5 – 0. Gessica Ghini dopo quasi 1 anno di fermo dalla sua vecchia palestra di Imola si è trasferita a Ravenna per proseguire il suo sogno, quello di diventare una campionessa di boxe. Sarà impegnata prossimamente anche al Trofeo delle Alpi dove ha già disputato 3 combattimenti con grande successo.