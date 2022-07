Aia Ravenna in festa. Nidaa Hader è la prima donna in assoluto della Sezione di Ravenna ad approdare alla CAN C

Il Comitato Nazionale ha comunicato le promozioni degli arbitri nazionali e Ravenna ha dato il meglio di sè: Michael Fabbri e Filippo Valeriani sono stati confermati alla CAN, Garcia Fabbri è stato confermato alla CON PROF e Mario Melloni è stato confermato alla CON5.

Rispetto alle Promozioni, Aia Ravenna spiega che “La nostra assistente, Nidaa Hader è la prima donna in assoluto della Sezione di Ravenna ad approdare alla CAN C!Il nostro assistente Matteo Merloni è stato invece promosso dal CRA alla CAN D, mentre nel calcio a 5 Alessandro Cannizzaro è passato dalla CAN 5 alla CAN 5 Elite.

Abbiamo poi un neo-arbitro nel mondo del beach soccer che farà il suo debutto nazionale il prossimo 7 luglio: Davide Calzone”

“Congratulazioni ai 4 ragazzi e in bocca al lupo per le nuove sfide che affronterete nella prossima stagione sportiva” concludono dal Consiglio Direttivo sezionale.