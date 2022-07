Il 5 luglio torna la Color Run a Conselice

Torna martedì 5 luglio la Color Run a Conselice, come parte del programma “La bella stagione”, il calendario collettivo di appuntamenti che caratterizzerà i mesi più caldi dell’anno. Il ritrovo è previsto alle ore 19 in piazza Foresti con partenza alle 20. L’iniziativa i svolgerà per le vie del centro cittadino lungo un percorso di 2.5 Km, ripetuto due volte, nel quale verranno predisposte alcune postazioni per il lancio dei colori.

È previsto un premio extra per i cinque gruppi più numerosi. «Giunta alla sua quarta edizione, a cura dell’Atletica San Patrizio, la Color Run è una bellissima iniziativa ludico-motoria dedicata non solo ai più giovani ma a tutta la famiglia – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Raffaella Gasparri – un’imperdibile e colorata occasione di divertimento, amicizia e allegria da non perdere».

La Color Run è organizzata dall’Atletica San Patrizio con la collaborazione del Comune di Conselice. Per informazioni e pre-iscrizioni iscrizioni@atleticasanpatrizio.it 349 7844757.