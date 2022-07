Marta Morara dell’Atletica Lugo è bronzo ai Giochi del Mediterraneo

Strepitoso risultato per Marta Morara, saltatrice in alto dell’Atletica Lugo che nella sua prima competizione nazionale assoluta sigla il primato personale del salto in alto con 1.87 m e si regala l’emozione di una meritata medaglia di bronzo.

Non contenta Marta torna in pedana il 6 luglio al meeting di San Vendemiano e continua a salire con il nuovo personal best di 1.88m. Questi risultati rappresentano anche i nuovi record sociali dell’atletica Lugo.

“Complimenti Marta e continua così”, è l’incoraggiamento che viene dalla società.