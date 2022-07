Piccoli velisti in gara: al Centro Velico Punta Marina arriva la Selezione Zonale Classe Optimist

Il 9 e il 10 luglio si svolge nelle acque antistanti il Centro Velico Punta Marina la Selezione Zonale Classe Optimist. Questo tipo di imbarcazione è di solito, la prima barca usata dai velisti di tutto il mondo. Una barchetta dove bambini e bambine imparano la vela, acquisiscono le competenze per fare regate e per gareggiare, dal livello locale a quello nazionale e internazionale. Si può affermare che la stragrande maggioranza dei professionisti di oggi sono partiti da questa barca.

La regata di questi giorno rappresenta una tappa di avvicinamento ai campionati nazionali che si svolgeranno a Salerno tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Nonostante le difficoltà che si incontreranno per il concerto di Jovanotti, tantissimi atleti da tutto il litorale romagnolo si sono iscritti e sono già al Centro Velico per gli allenamenti, da almeno due o tre giorni.

In tutto ci sono 76 iscritti: 56 categoria Juniores (divisione A, nati dal 2008 al 2011) e 20 categoria Cadetti (divisione B, nati dal 2012 al 2013); che gareggeranno con diverse prove nei due giorni previsti.

Si tratta del secondo appuntamento, dopo quello di Cervia del 12 giugno che ha visto anche in quel caso una alta partecipazione. Ci sarà poi una ultima prova a Cattolica a fine luglio. Dalle tre prove si avranno gli equipaggi che selezionati per la partecipazione dei campionati nazionali di Salerno. Campionati che vengono denominati Campionati Italiani per la categoria Juniores e Coppa Primavela, Coppa del Presidente, Coppa Cadetti per i più giovani.