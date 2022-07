I portacolori dell’Atletica Ravenna Mouhamed Pouye, Mattia Broccoli e Filippo Fantini si fanno onore a Rieti

Tante conferme, una finale nazionale raggiunta e qualche rimpianto per un prestigioso risultato sfiorato: i portacolori dell’Atletica Ravenna Mouhamed Pouye, Mattia Broccoli e Filippo Fantini ritornano dai Campionati Italiani Juniores di atletica leggera, corsi a Rieti lo scorso week-end, con un sicuro fardello di esperienza maturata e la consapevolezza di poter correre per risultati molto importanti.

Nei 110 ostacoli Mouhamed Pouye, tra i migliori interpreti di specialità in Italia, partiva tra i pretendenti al podio. Nella 1° serie Mouhamed non ha spinto al 100% limitandosi a passare il turno, pur migliorando il suo primato personale, con 14.32. Nella semifinale composta dai più veloci, Pouye ha compiuto una splendida prova, tagliando il traguardo 3°, abbassando ulteriormente il suo “personal best” a 14.04 ed accedendo alla finale con il 3° tempo. In una finale molto equilibrata tra i pretendenti al titolo, si è notato subito un certo nervosismo con la falsa partenza e la relativa squalifica per Manuel Bresolin. Al 2° start Pouye è rimasto nelle prime 2 posizioni fino al 4° ostacolo, ma l’imprevedibilità di questa specialità lo ha portato ad urtare un ostacolo, scomporsi e perdere velocità. Con caparbietà ha cercato di riprendersi, ma ha concluso 7° con 15.05. Naturalmente tanto rammarico da parte del giovane ostacolista per una medaglia sfuggita di mano, ma allo stesso tempo una sicura conferma del valore dell’atleta, ormai nell’orbita della nazionale di categoria.

Nei 3000 siepi Mattia Broccoli e Filippo Fantini hanno corso entrambi nella 1° serie: 5° Mattia Broccoli con 10:15.13 e 12° Filippo Fantini con 10:25.48. Nella classifica finale si qualificheranno rispettivamente 15° e 24°. Una fantastica esperienza e l’orgoglio di aver corso insieme ai migliori interpreti della specialità in Italia.

Per Atletica Ravenna un’altra occasione per essere fieri dei propri giovani atleti; un vivaio sempre più promettente, merito di uno staff tecnico di prim’ordine e un’attività di pianificazione sempre più attenta da parte della società.