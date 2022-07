Pioggia di medaglie per la Rinascita Nuoto ai Regionali Estivi

Con un bottino di 7 medaglie d’oro, 7 d’argento e 5 di bronzo la Rinascita Team Romagna archivia i Campionati Regionali Estivi di Categoria svoltisi allo stadio del nuoto di Riccione dall’11 al 14 luglio scorsi.

Mattatrici della manifestazione sono certamente state Chiara Sama nella Categoria Junior con due ori, due argenti e un bronzo e Mia Pollini che, nella Categoria Ragazze, ha portato a casa due ori e due argenti. Un oro nei 400 misti e due argenti in staffetta per Lucia Galasso. Bene anche Gemma Veloce che ha ottenuto un secondo e un terzo posto. Laura Antonucci, reduce da un piccolo infortunio che le ha impedito una preparazione adeguata a questi regionali dove ha ottenuto solo un bronzo nei 200 rana, ha però nel mirino i Campionati Assoluti Estivi. Da ricordare infine la giovanissima Nicole Tesei che ha ottenuto un bel terzo posto nella gara dei 200 misti.

In campo maschile si è ben comportato Matteo Giovanetti oro nei 400 e argento nei 200 stile libero col rammarico di aver mancato per un soffio la qualificazione ai Nazionali Giovanili Estivi dove però spera in un ripescaggio. Un altro oro nei 100 farfalla per Samuele Bertin che aveva già ottenuto il pass per i Nazionali Giovanili nella stessa gara. Terzo posto infine nei 200 farfalla per Samuel Senni.

La solidità del gruppo giovanile di Rinascita è testimoniata anche dal risultato delle staffette dove le Ragazze hanno mancato il gradino più alto del podio per soli tre centesimi nella 4×100 stile libero ed hanno ottenuto un altro secondo posto nella 4×200 stile libero: staffette composte dalle suddette Pollini, Galasso e Tesei e completate da Agnese Honovich.

Ora lo sguardo è rivolto ai Campionati Italiani che per questo anno non si svolgeranno nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma dove dall’11 al 21 agosto saranno in scena gli Europei, ma in altri impianti romani: dal 17 al 21 luglio ad Ostia si svolgeranno gli Assoluti, dove per la prima volta parteciperà Laura Antonucci nei 200 rana. Gli Italiani Giovanili si svolgeranno invece dal 28 luglio al 4 agosto nel Centro Federale di Pietralata: gli atleti che rappresenteranno la società ravennate saranno Chiara Sama presente nei 50,100, 200, 400 stile libero e nei 200 e 400 misti, Gemma Veloce nei 50, 100 farfalla e nei 200 stile libero, Mia Pollini nei 100 e 200 dorso, nei 200 e 400 stile libero e nei 200 misti e Samuele Bertin che si cimenterà nei 100 farfalla della Categoria Ragazzi.