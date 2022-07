Vittoria Valdinoci della Infinity Gym di Bagnacavallo è vicecampionessa italiana nella finale all around in categoria Silver LD S2

A seguito degli eccellenti risultati conseguiti in campo regionale, la società sportiva Infinity Gym A.s.d. di Bagnacavallo esordisce nel migliore dei modi al Campionato Italiano 2022 della Federazione Ginnastica d’Italia, che si è svolto a Rimini dal 24 giugno al 02 luglio. Le ginnaste, preparate dallo staff tecnico guidato dalla Prof. Raffaella Galli, hanno preso parte alla competizione in diverse categorie e fasce d’età, ottenendo numerose qualificazioni alle fasi finali sia individuali sia a squadre.

Grazie ad una prova impeccabile, Vittoria Valdinoci si laurea Vicecampionessa italiana nella finale all around per la categoria Silver LD S2, conquistando tre finali di specialità. Giada Graziani e Sofia Secchiari si confermano eccellenze al volteggio, ottenendo rispettivamente l’argento e il bronzo nella finale di specialità Silver LD J2 e J3. Lucia Argelli si posiziona al 9° posto in Italia alla finale alla trave, per la categoria LD J2. Le quattro ginnaste hanno poi conquistato l’ingresso alla durissima finale a squadre per il campionato di Serie D LD J/S, lottando con squadre blasonate e mostrando tutta la qualità tecnica e la determinazione che caratterizzano il loro lavoro.

Anche le ginnaste più giovani si sono distinte per precisione ed eleganza dando prova di essere pronte ad affrontare il passaggio a categorie superiori già dal nuovo anno sportivo. Sara Babini chiude al 7° posto la finale all round per la categoria LC A3, un risultato eccellente che suggella le qualità tecniche della giovanissima ginnasta. Per la stessa categoria, centrano la finale individuale Angelica Dosantos e Isabella Utili, Noemi Manara entra in finale LB A2.