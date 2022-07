Ravenna FC: raggiunto l’accordo per l’approdo in giallorosso dell’attaccante Giacomo Marangon

La società è lieta di annunciare di avere raggiunto l’accordo per l’approdo in giallorosso dell’attaccante classe 1992 Giacomo Marangon. Giocatore dall’indiscusso talento, Giacomo è cresciuto nel Delta 2000 squadra che ha portato dall’Eccellenza alla C2, in seguito sei stagioni con l’Adriese, inframezzate da una parentesi alla Clodiense. Nella scorsa stagione ha indossato la casacca del Desenzano segnando 13 reti in 27 incontri. Nel complesso in serie D sono 109 le reti segnate in 235 gare

Idee chiare per il neo giallorosso: “Sono felice di avere firmato a Ravenna, avevo altre proposte ma subito il Direttore ed il Mister mi hanno fatto capire le intenzioni e gli obbiettivi per quest’anno. Arrivo in una società gloriosa con ambizione, una piazza che vuole fare calcio e che vuole tornare dove gli compete. Stiamo costruendo una squadra con cui togliersi delle soddisfazioni, dobbiamo lavorare per fare una stagione da protagonisti e migliorare quanto di buono fatto l’anno scorso.”