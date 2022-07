Torneo Open Maschile sui campi del Fantini Club di Cervia

Un mese dopo la tappa andata in scena al Country Racket World Bologna e “griffata” Sanitalia Disinfestazioni, torna il ‘Padel Tour 2022’. Ad accogliere il circuito di tornei Open organizzato dal comitato FIT Emilia Romagna in collaborazione con Match Point e Net-Gen sono in questo caso i campi del Fantini Club di Cervia, sul lungomare Grazia Deledda, per un evento organizzato da Cervia Padel 1994. Nelle “gabbie” a due passi dalla spiaggia si daranno battaglia 13 coppie maschili nella giornata di domenica 17 luglio, a partire dal mattino e fino a sera.

Nel ruolo di principali favoriti gli ex professionisti del tennis Giuseppe Montenet e Alessandro Tombolini, entrambi classificati 2.3, seguiti nel seeding da Gianluca Cappi (2.3) e Roberto Zanchini (2.4) e da Luca Carli (2.4) e William Forcellini (2.3), ai quali il giudice arbitro Marco Gatti – assistito dal direttore di gara Enrico Cereda – ha attribuito la terza testa di serie. Queste tre coppie entreranno in scena direttamente nei quarti di finale, a differenza del duo Alberto Brighi (2.4) e Davide D’Agostino (3.1), n.4 del tabellone, subito in campo negli ottavi. Non mancano comunque gli aspiranti a un ruolo da outsider, tra i quali anche il bolognese Andrea Evangelisti, vincitore del torneo precedente, stavolta al fianco di Mauro Buccioli, in cerca di punti preziosi per la classifica del circuito (100 quelli in palio per i vincitori, 75 ai finalisti, 50 in semifinale e 30 nei quarti).

Il ‘Padel Tour 2022’ propone infatti un calendario di 23 prove in tutto il territorio dell’Emilia Romagna sino alla fine di ottobre, per culminare nel Master finale, al quale saranno ammessi i primi 32 giocatori e le prime 16 giocatrici del ranking stilato sulla base dei risultati conseguiti nelle varie tappe.

PADEL TOUR: LE PROSSIME PROVE IN CALENDARIO – 22-24 luglio Up Tennis Torre Pedrera 29-31 luglio Padel Polisportiva Saliceta Modena 5-7 agosto The Wall Marina Romea 26-28 agosto Viserba Padel 2-4 settembre Padel Club Riccione 16-18 settembre Modena Set Point 23-25 settembre Massa Lombarda Padel 7-9 ottobre Padel Town Forlì 14-16 ottobre 051 Padel & Beach Casalecchio (BO) 21-23 ottobre Centro Padel Piacenza (data da definire) Galaxy Padel Ferrara novembre Master Finale