Luca Carli e William Forcellini sono i vincitori della tappa del Padel Tour 2022 al Fantini Club di Cervia

Sono Luca Carli e William Forcellini i vincitori della tappa del ‘Padel Tour 2022’, circuito di tornei Open maschile e femminile organizzato dal comitato FIT Emilia Romagna in collaborazione con Match Point e Net-Gen, andata in scena sui campi del Fantini Club di Cervia domenica 17 luglio “griffata” Loft1.

Il verdetto è arrivato al termine di un’intensa giornata, ricca di sfide avvincenti, da mattina fino a sera (13 le coppie in gara), nelle “gabbie” sul lungomare Grazia Deledda, teatro dell’evento organizzato da Cervia Padel 1994.

Accreditati della terza testa di serie dal giudice arbitro Marco Gatti – assistito dal direttore di gara Enrico Cereda e dall’organizzatore locale Alberto Brighi –, il 2.4 di Pietracuta, portacolori del Padel Club Riccione, e il nazionale sammarinese (2.3) hanno faticato un po’ nei quarti per avere ragione di Umberto Zuccatelli e dello spagnolo Juan Vicente Alcalà Rios (63 36 64 il punteggio), poi hanno innestato la marcia giusta: 63 62 in semifinale a Stefano Roncarati (2.4) e Gianmarco Gherardi (3.3), capaci di sorprendere nel turno precedente per 76(5) 63 Gianluca Cappi (2.3) e Roberto Zanchini (2.4), numero 2 del seeding, e 63 61 poi nel match clou a Giuseppe Montenet e Alessandro Tombolini, entrambi classificati 2.3, principali favoriti del tabellone.

I due ex professionisti del tennis, che lavorano come tecnici al Castellazzo Parma, in semifinale si erano imposti 64 60 su Pierantonio Gherardi (2.4) e Lorenzo Gherardi (3.2).

Oltre a 100 preziosi punti per la classifica del circuito – il ‘Padel Tour 2022’ propone 23 prove in tutto il territorio dell’Emilia Romagna sino alla fine di ottobre, per culminare nel Master finale, al quale saranno ammessi i primi 32 giocatori e le prime 16 giocatrici del ranking – e a materiale tecnico offerto da Match Point, Carli e Forcellini hanno ricevuto in premio due eleganti e comodi zaini della nuova linea padel ideata da Loft1, brand italiano con produzione 100% nel nostro Paese che ha come punti fermi della propria filosofia passione, espressione di sé e propensione ad uscire dagli schemi, con costante attenzione e cura dei dettagli (proprio come chi ama cimentarsi con in mano una pala).

Senza soluzione di continuità, le attenzioni si spostano ora subito sul prossimo torneo del circuito, in programma da venerdì 22 a domenica 24 luglio sui campi dell’Up Tennis Torre Pedrera (via Foglino 20, info 338 7072499). Iscrizioni entro mercoledì 20 luglio sul portale myfit.federtennis.it .

PADEL TOUR: LE PROSSIME PROVE IN CALENDARIO

22-24 luglio Up Tennis Torre Pedrera 29-31 luglio Padel Polisportiva Saliceta Modena 5-7 agosto The Wall Marina Romea 26-28 agosto Viserba Padel 2-4 settembre Padel Club Riccione 16-18 settembre Modena Set Point 23-25 settembre Massa Lombarda Padel 7-9 ottobre Padel Town Forlì 14-16 ottobre 051 Padel & Beach Casalecchio (BO) 21-23 ottobre Centro Padel Piacenza (data da definire) Galaxy Padel Ferrara novembre Master Finale