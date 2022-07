La piccola italo-nipponica Gea Manetti della Carchidio Strocchi Faenza vince due ori alle finali dei campionati italiani di Arrampicata Sportiva

La piccola italo-nipponica Gea Manetti vince due ori nelle finali dei Campionati Italiani giovanili di Arrampicata Sportiva disputati sulle pareti del Centro Federale di Arco.

Quest’anno solo due atlete tra Carchidio Strocchi Faenza e Istrice Ravenna hanno ottenuto il Pass per i Campionati Italiani di Arco nelle categorie dall’U12 all’U14 e sono state le faentine Rebecca Tritella (U10) e Gea Manetti (U12).

La prima, agli esordi quest’anno, si è ben difesa in tutte le specialità previste, entrando nella top ten nel Boulder grazie a cinque “blocchi” e due “zone” risolti al primo tentativo. Coi piazzamenti ottenuti in Speed e Lead si è poi assicurata il dodicesimo posto in combinata e tutto porta a pensare che il prossimo anno possa soltanto crescere.

A tenere ancora più alto il nome della società faentina, ci ha pensato Gea Manetti, che già nelle selezioni regionali aveva dominato la sua categoria a pieno punteggio. A seguito di un quinto posto in Speed a causa di una scivolata in partenza e un quarto in Lead a sole due “prese” dal podio dopo i primi due itinerari alla pari con le avversarie migliori, la gara che l’ha consacrata campionessa è stata quella di Boulder, dove con sette “blocchi” chiusi al primo tentativo e uno al quarto, non ha lasciato scampo alle altre. Il totale dei piazzamenti ha consegnato a Gea anche la vittoria in Combinata.

“Nel trionfo esce però una nota nostalgica, perché Gea è in partenza per il Giappone dove i suoi genitori hanno deciso di tornare a vivere, ma il nostro cuore sarà sempre per lei e se un domani, quando sarà cresciuta, la ritroveremo a un Mondiale o un’Olimpiade come avversaria dell’Italia, ci piace pensare che in quella bandiera col Sole Nascente resterà sempre un angolo di Faenza” commentano dalla società faentina.

Tornando alle gare di Arco, in contemporanea con i campionati, si è disputata una competizione sperimentale a squadre per regioni, riservata alle categorie U10 e U12, dove hanno portato un contributo determinante le atlete e gli atleti della Istrice Benedetta Arcozzi, Emilia Pondini, Silvia Zanchini, Leonardo Mendolia e Fancesco Pazzaglia.

L’Emilia Romagna ha infatti ottenuto il primo posto nell’U12F Speed, il terzo ancora nell’U12F Lead oltre che nell’U10F Speed, e il quarto nell’U12M Lead.

Presto sulle stesse pareti trentine saranno di scena i più grandi dall’U16 all’U20 dove le due compagini di Ravenna e Faenza saranno rappresentate da un numero maggiore di partecipanti, tra i quali nomi di rilievo a livello internazionale.