Tommaso Fabbri secondo assoluto alla tappa di Crotone del circuito ILCA6

Grande risultato per Tommaso Fabbri alla tappa di Crotone del circuito ILCA 6, l’ultima prima del Campionato Italiano in programma a Salerno a settembre. Il cervese, che già fu campione italiano della classe 4.7 nel 2019, è giunto secondo assoluto – dietro Silvia Zennaro delle Fiamme Gialle, che è stata azzurra alle Olimpiadi di Tokio – e primo fra gli Under 19, nella tappa calabrese della classe ILCA 6, in una regata caratterizzata da vento forte (le condizioni preferite da Fabbri). Un risultato che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione: l’appuntamento in calendario è per settembre a Salerno, dov’è in programma il campionato italiano della classe.

“Sto benissimo, gli allenamenti stanno dando il loro frutto e dovranno continuare al meglio per tutto il prossimo mese – sottolinea Tommaso -. A Salerno immagino condizioni di vento meno forti, quindi sarà importante che io ci arrivi sia in forma atletica che il più leggero possibile. Questo è l’obiettivo che ci mi do per le prossime settimane”. Per la cronaca, va detto che la squadra degli “Amici della Vela” a Crotone – guidata dal coach Mirco Minotti – ha avuto buoni risultati anche da Matteo Chinni e Gianmichele Bartolini, giunti rispettivamente 25° e 26° assoluti.



Tommaso Fabbri