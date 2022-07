Nuova programmazione del precampionato giallorosso. Prima uscita stagionale contro la primavera del Bologna

La società giallorossa comunica che il calendario del precampionato ha subito alcune modifiche. Al termine della prima settimana di intensi allenamenti i ragazzi di Serpini avranno il primo assaggio del campo contro la Primavera del Bologna, squadra allenata da Luca Vigiani che si sta preparando per affrontare il campionato di Primavera 1. L’amichevole si disputerà sabato 30 luglio al Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, la gara sarà a porte chiuse.

Confermata, come da tradizione, l’esordio in presenza di pubblico per mercoledì 3 agosto alle ore 18,00 allo stadio Todoli di Milano Marittima per l’allenamento congiunto con il Pietracuta.

Un ulteriore novità riguarda l’allenamento del 10 agosto, l’avversario in questo caso non sarà il Corticella come precedentemente comunicato ma l’AC Crema, con i giallorossi impegnati al Voltolini.

Confermati gli allenamenti congiunti ravvicinati con Comacchiese e San Pietro in Vincoli del 12 e 13 agosto.

Il programma del precampionato:

· 30 luglio Bologna Primavera 1 – Ravenna FC ore 10,30 C.T. N. Galli Campo 2 Casteldebole (Amichevole ufficiale)

· 3 agosto Ravenna FC – Pietracuta ore 18,00 stadio Todoli Milano Marittima

· 10 agosto AC Crema – Ravenna FC ore 17,30 stadio Voltolini Crema

· 12 agosto Comacchiese – Ravenna FC ore 18,00 Stadio Raibosola Comacchio

· 13 agosto San Pietro in Vincoli – Ravenna FC ore 9,30 C.S. S.P. in Vincoli