Presso la Stylflange di Fornace Zarattini, ospite dei titolari Antonella Babini e Daniele Murganti, è stato presentato alla stampa Nicola Giordano, playmaker di 19 anni ma con alle spalle già diverse esperienze in serie A2 con le maglie di Roseto e Stella Azzurra. Con la nazionale Under 16, da capitano, ha conquistato un bronzo europeo.

“È stato facile per me scegliere Ravenna, con il coach ci siamo subito trovati su tutto. – esordisce il neogiallorosso – Ho dimostrato che posso stare in questo campionato e qui voglio confermarmi. Di Ravenna avevo già ricordi particolari perché la gara con Roseto nel 2019 coincise con la mia prima convocazione in serie A2 anche se non giocai. Il campionato successivo, invece, entrai dalla panchina e segnai un paio di canestri al Pala De André. Devo migliorare sotto tanti aspetti, ma una cosa che non mi manca è la faccia tosta per potermi prendere delle responsabilità. La squadra che sta prendendo forma mi piace molto, ho già affrontato i miei compagni da avversari e sono tutti ottimi giocatori. Il mio ricordo più bello? Il canestro da tre contro la Russia nella finale per il bronzo all’Europeo giocato in casa. Farò di tutto per riconquistare la maglia azzurra”.

Nicola Giordano

Lorenzo Brigadeci, club manager: “Siamo molto contenti di aver portato Nicola a Ravenna, dove è arrivato con grande entusiasmo. Da lui la società si aspetta personalità, entusiasmo, grinta e quel salto di qualità che è alla sua portata e che una piazza come Ravenna permette di compiere. Insieme alla capacità di non mollare mai, che dovrà essere il nostro mantra per tutta la stagione”.

Per rivedere la conferenza stampa: https://fb.watch/eqmXKat6lf/