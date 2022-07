Costa, Betti e Bagnolini: tre giovani del 2003 confermati dal Faenza calcio

Sono tre i giovani emergenti, che hanno conquistato spazio e minuti nella scorsa stagione. Andrea Costa, Nicolò Betti e Riccardo Bagnolini: a loro il Faenza concede fiducia e spazio per affidarli agli ordini del mister Andrea Folli in vista dell’avvio della preparazione al campionato di Promozione. Andrea Costa, nato il 18 dicembre 2003, di Castel Bolognese, centrocampista interditore e regista, ha appena anticipato i tempi ed è stato promosso titolare fisso dagli allenatori Alessandro Moregola e Nevio Valdifiori, dimostrando notevoli doti: grinta, temperamento, carattere, visione di gioco e soprattutto la capacità di rischiare la giocata senza la paura di sbagliare.



Riccardo Bagnolini

Costa è stata una delle note più liete della stagione manfreda, accanto al compagno amico e coetaneo Nicolò Betti, di qualche mese più anziano visto che è nato il 10 febbraio 2003 a Faenza. Betti vive a Marradi, la sua amata “patria” dove fin da bambino ha iniziato a giocare a calcio. Visione di gioco, passaggio, tiro sono le caratteristiche di questo duttile giocatore di centrocampo, mezzala, trequartista o interditore davanti alla difesa atteso quest’anno a un ulteriore salto di qualità.

Completa il trio Riccardo Bagnolini, centravanti di grandi potenzialità, nato l’8 dicembre 2003. Per i suoi importanti mezzi fisici (è alto 1,93 cm), buon destro, colpo di testa, ma soprattutto voglia di migliorare, è una grande speranza per il reparto d’attacco del Faenza dove ha già esordito e segnato.

I tre ragazzi hanno idee e obiettivi chiari. “Sono convinto che possiamo fare un buon campionato e puntare al massimo, la promozione di Eccellenza, anche se la concorrenza è notevole – dice Andrea Costa – Siamo un gruppo giovane e questo ci permette di essere più liberi mentalmente. Speriamo di essere la sorpresa. A livello personale spero di giocare più partite possibile e dare un contributo importante”.

“Sarà sicuramente un campionato difficile, ma sono certo che possiamo fare bene e che abbiamo le carte in regola per giocarcela alla grande con tutte le squadre- afferma Nicolò Betti -Faremo tutto il possibile per lottare per il primo posto. A livello personale spero di raggiungere in fretta una buona condizione fisica per cercare di aiutare la squadra nel miglior modo possibile. Cerco costanza, qualche gol e soprattutto di far segnare i miei compagni in attacco”.

Riccardo Bagnolini da parte sua è convinto del suo percorso: “Mi aspetto di crescere in minutaggio, reti, assist e dimostrare di essere all’altezza del campionato di Promozione. Sono molto contento di poter giocare con due veterani come Ferri e Ndiaye che hanno tanti tornei alle spalle e dai quali cercherò di imparare il meglio durante le gare e in settimana. Personalmente mi auguro di accrescere la mia esperienza proponendomi negli allenamenti con lo stesso impegno che mi ha aiutato a conquistare la fiducia dei precedenti tecnici”.



Nicolò Betti



Andrea Costa

La posizione della società è espressa dal direttore sportivo, Nicola Cavina: “Il centrocampo è il reparto più giovane della squadra, ma abbiamo fiducia in Costa e Betti che hanno conquistato sul campo spazio e maturato esperienza. Sono stati protagonisti dello scorso campionato e titolari accanto a Bertoni. Ci aspettiamo molto da loro così come dalla punta Bagnolini che ha tutte le caratteristiche per fare bene e crescere nonostante la concorrenza interna, nel suo ruolo. Saprà ricavarsi il suo spazio e crescere, tecnicamente e tatticamente, come ha fatto finora”.