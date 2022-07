Bel successo per il Torneo con le Padelle, disputato ieri sera sui campi del Tennis Club Faenza. Ben 29 le squadre partecipanti, per un totale di quasi 150 giocatori. Le numerose partite in programma hanno tenuto impegnato ben sette campi e la vittoria finale nella categoria Open è andata a “Ua mau ke ea o ka aina i ka pono”, frase in hawaiano che, tradotta con Google translate, sta a “Il clima del Paese è ancora buono”. Forse era un messaggio criptato ironico, quello che voleva mandare la squadra composta da Enrico Servadei, Tommaso Servadei, Stefano Ricci e Riccardo Ricci, vestiti da hawaiani, con tanto di tatuaggio sulla schiena, che in finale hanno battuto 15-14 i giovanissimi “Trova l’intruso”.

Nel tabellone di Terza e Quarta categoria, invece, il successo è andato a “Quelli del Consiglio”, formazione composta da Graziana Mancinella, Roberta Bandini, Nicolò Vincenzi, Marcello Sportelli, Ugo Cicognani, Francesco Dal Borgo, Marco Neri e Andrea Ciani, che in finale hanno superato i “Packman”. Nella categoria femminile vittoria per “Le scollegate” in finale contro “Le api regina”. Fra gli under, successo per le “Hawayans” su “I supereroi” .

Foto 2 di 2



Il premio per il migliore costume, forse il più ambito di tutti, è stato invece attribuito a “Le ombre”, che per tutto il torneo hanno indossato una calzamaglia nera coprente l’intero corpo, volto compreso. Un premio per la loro originalità, ma anche per la loro sofferenza, vista l’alta temperatura della serata. Secondo posto per i “Baywatch”, terzi gli “Ua mau ke ea o ka aina i ka pono”. Centinaia di spettatori hanno seguito divertiti il torneo, organizzato dal maestro Marco Poggi.