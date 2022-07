Canottieri Ravenna: Prati e Dassani in semifinale ai Mondiali Junior

Due su due. Entrambi gli atleti della Canottieri Ravenna in gara ai mondiali Junior di canottaggio in corso a Varese si qualificano per le semifinali. Marco Prati lo fa vincendo il quarto di finale del singolo Under 19 maschile, mentre il quattro di coppia Under 19 femminile di Agnese Dassani conquista il pass per il turno successivo andando a dominare il proprio recupero.

Agnese Dassani è la prima a scendere in acqua con il quartetto azzurro completato da da Melissa Schincariol del Cernobbio, Federica Chisena della Lega Navale Italiana Barletta e Giorgia Gregorutti del Saturnia- Dopo il quarto posto in batteria, l’equipaggio di Agnese sa che solo i primi tre qualificati del recupero potranno accedere alla semifinale: tre barche tra Danimarca, Cina, Canada, Italia, Grecia ed Estonia dovranno invece abbandonare il mondiale.

Foto 2 di 2



Il quattro di coppia italiano parte fortissimo per mettere subito le cose in chiaro: al ritmo di 39 colpi il quartetto azzurro si mette subito in testa ed al primo intertempo passa in 01:37.97, con la Grecia incollata a otto decimi e Cina e Canada ad inseguire subito dietro. La barca di Agnese continua a martellare il suo ritmo e passa prima anche ai 1000 metri in 3:19.35 raddoppiando il vantaggio sull’armo greco.

La barca italiana e quella ellenica continuano a battagliare per la prima posizione, con Cina e Canada che lottano invece per l’ultimo posto disponibile. Ai 1500 metri è sempre Italia davanti in 05:26 con la qualificazione ormai al sicuro. Ma le ragazze azzurre vogliono dimostrare la loro forza e continuano a spingere chiudendo con autorità il recupero in prima posizione in 6:43.95. Seconda Grecia e terzo Canada. Il prossimo passo per l’atleta ravennate è la semifinale di sabato 30 luglio alle ore 10.15. Usa, Gran Bretagna, Irlanda, Polonia e Nuova Zelanda le avversarie. I primi tre in finale.

Stesso obiettivo, l’accesso in semifinale, e stesso risultato per Marco Prati si presenta ai pontili di partenza del quarto di finale del singolo Under 19 con un due obiettivi: vincere e risparmiare energie in vista della semifinale. Detto, fatto: il singolista azzurro parte subito forte e si mette al comando della gara transitando al primo intertempo in 01:41.73. Marco si distende e continua a dominare la gara. Mentre Vanuatu e Croazia sembrano già fuori dal discorso qualificazione, Bulgaria, Stati Uniti e Olanda combattono per tutta la gara per gli ultimi due posti disponibili per il passaggio in semifinale. Ai mille metri Prati è sempre primo in 3:29.23 e si conferma anche ai 1500 metri passando in 5:17.46.

L’atleta azzurro della Canottieri Ravenna negli ultimi cinquecento metri abbassa il ritmo limitandosi a controllare gli avversari che nel frattempo si stanno sfidando in un serrate vorticoso. Sul traguardo l’Italia è prima in 07:06.17, seguita dall’Olanda che proprio all’ultimo riesce a precedere Bulgaria e Usa, con questi ultimi eliminati. Anche per Prati la semifinale si terrà sabato 30 luglio, nel suo caso alle 10.50. Gli avversari saranno Cina, Gran Bretagna, Francia, Danimarca ed Egitto: quasi un anticipo della finale.

Le gare saranno in diretta su worlrowing.com e visibili anche su Raiplay