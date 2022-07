Ravenna FC: finisce 2-2 la prima stagionale dei giallorossi con il Bologna Primavera

Finisce in parità la prima uscita stagionale del Ravenna FC. I ragazzi di Serpini hanno infatti impattato per 2 a 2 contro la primavera del Bologna al centro tecnico Niccolò Galli.

Ravenna che si presenta con un 4-3-1-2 con Abbey in appoggio di Guidone e Marangon. Dopo un quarto d’ora di studio sono i padroni di casa a farsi vedere con la conclusione di prima di Anatriello, ma la punta bolognese non centra la porta. E’ più preciso Marangon due minuti dopo quando ricevendo palla da Spinosa vede il portiere fuori dai pali e lo beffa con un morbido pallonetto di prima. Ravenna che nella prima frazione di gioco mantiene il pallino più degli avversari e arriva alla conclusione pericolosamente prima con Sabelli, poi di nuovo con il colpo di testa di Marangon di poco largo. Il Bologna difende e riparte, e proprio su una ripartenza trova la rete del pareggio, lancio lungo di Paananen che trova l’inserimento di Schiavoni che con un destro preciso infila la porta.

La ripresa vede la classica girandola di sostituzioni, il caldo si fa sentire così come i carichi di lavoro ed entrambi i tecnici cercano da un lato forze fresche dall’altro la volontà di provare tutti gli effettivi. Al 7’ Ravenna di nuovo in vantaggio. Inserimento di Spinosa che viene steso 5 metri fuori dall’area, sulla punizione si presenta Lussignoli che con una pregevole traiettoria scavalca la traversa e non da scampo al portiere. Ravenna che avrebbe anche la palla del 3-1, viene infatti assegnato un rigore per fallo di mano su un bell’inserimento di Rivi. Dal dischetto Spinosa però vede la propria conclusione ribattuta da Gasperini. Il Bologna in questa fase sembra più brillante e, dopo una bella occasione sui piedi di Mmaee ribattuta con qualche affanno, trova di nuovo il pareggio. Cross dalla destra di Goffredi per Mazia che incorna in rete. Risultato finale tutto sommato giusto con Serpini che può essere soddisfatto della prestazione offerta dai suoi dopo soli cinque giorni di lavoro.

Ravenna che tornerà al lavoro nel pomeriggio di domenica sul campo di Glorie.

TABELLINO

BOLOGNA-RAVENNA 2–2

BOLOGNA PRIMO TEMPO: Albieri, Crociati, Stivanello, Paterlini, Karlsson, Busato (22’ Casadei), Maltoni, Schiavoni, Wallius, Paananen, Anatriello.

BOLOGNA SECONDO TEMPO: Gasperini, Mercier, Diop, Panzacchi, Karlsson (22’ Crociati), Menegazzo, Bynoe (19’ Corsi), Rosetti, Wallius (22’ Goffredi), Mazia, Mmaee (30’ Ebone).

Allenatore: Vigiani

RAVENNA: Billi (30’ Fontanelli, 46’ Ricco), Grazioli (66’ Andreani), Bachini (47’ Lussignoli), D’Orsi (66’ Bachini), Gigli (46’Mbake), Montuori (46’ Caiazza), Sabelli (66’ Abbey), Spinosa (66’ Mascanzoni), Guidone (46’ Rivi), Marangon (46’ Carrasco), Moses (46’ Faccani).

Allenatore: Serpini

Arbitro: Vincenzi di Bologna

Marcatori: 15’ Marangon (R), 41’ Schiavoni (B), 53’ Lussignoli (R), 80’ Mazia (B)