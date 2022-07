Blu Atlantis Avis Ravenna, i risultati ai Campionati Italiani

Si sono tenuti venerdì 29 e sabato 30 luglio, al Lago di Viverone, in provincia di Biella, i Campionati Italiani di Nuoto Pinnato in acque libere, sulle distanze di 1000, 2000, 3000 e 5000 metri.

Gli atleti della Blu Atlantis Avis Ravenna si sono, come ormai quasi d’obbligo, distinti per numero di medaglie e per tenacia.

Fra gli agonisti una menzione speciale va a Matteo Guerrini, classe 2008 e quindi 2 Categoria, neo Campione Italiano nella distanza massacrante dei 5000 monopinna, e che si è poi piazzato al terzo posto nei 1000 e 2000 monopinna.

Sugli scudi anche gli altri giovani: Gabriele Fiorini, 1 categoria, chiude sesto nei 1000 pinne, Martina Guerrini, categoria Seniores, è 4a nei 2000 monopinna e 8a nei 1000, mentre Claudia Corelli è sesta nei 3000 e 2000 pinne.

Il gruppo Master non tradisce le aspettative e si presenta con tutto l’organico a medaglia, nessuno escluso.

Carlo Fiorentini è due volte Oro nei 1000 e 3000 monopinna M55, Marta Gianola (M45) vince i 1000 monopinna, Davide Fiorini (M45) è argento nei 1000 monopinna, Gianmaria Fiorentini (M65) è due volte oro nei 1000 e 3000 pinne, Gualtiero Benini (M75) vince i 3000 pinne e i 1000 monopinna, Massimo Crivellari (M60) è Oro sia nei 3000 che nei 1000 pinne, Sarah Benelli (M50) è Argento nei 1000 e 3000 pinne e l’esordiente Tomas Salvatori, M45 da poco arrivato in squadra, si piazza anche lui al 2 posto nei 1000 e 3000 pinne.

Un importante appuntamento per gli agguerritissimi Master è per i Mondiali di fondo, che si svolgeranno a settembre, sempre nel lago di Viverone.