Secondo poker di arrivi per il Ravenna Women: Mariani, Mascia, Scarpelli e Carrer

Dopo le prime ufficializzazioni della scorsa settimana, il Ravenna Women annuncia nuovi innesti per la Prima Squadra.

A centrocampo arriva Elisa Mariani, qualità e prestanza fisica dal Como Women reduce dalla promozione in A; in difesa vi sarà Angela Mascia, dal Perugia Femminile cresciuta calcisticamente al Pink Bari dove vinse nel 2018 lo scudetto Primavera. Per l’attacco, Lorenza Scarpelli, ex Torres e Cittadella con un senso del goal che può risultare determinante per le ambizioni delle leonesse e Kristin Carrer, dalla Sampdoria ed ex Juventus indosserà la maglia numero 10 sinonimo di fantasia e talento (a Ravenna era stata solo di Arianna Montecucco).