Il Gruppo Sportivo della Polizia Locale URF torna vittorioso dalla trasferta londinese

Un’altra trasferta piena di soddisfazioni per il Gruppo Sportivo della Polizia Locale URF, rientrato vittorioso da Londra dopo la partita di calcio a cinque disputata il 29 luglio contro una rappresentativa di Scotland Yard.

Dopo la chiusura del primo tempo sul 5 a 3 in favore degli inglesi, nel secondo tempo il Gruppo Sportivo della PL è riuscito a ribaltare il risultato e a difendere il vantaggio fino al triplice fischio, che ha decretato la vittoria degli ospiti per 9 a 6. Sono scesi in campo agli ordini del mister Caputo Casalini, Tamburini, Liverani, Sangiorgi, Forlani, Noferini e Samorì. Marcatori Tamburini (3), Liverani (3), Forlani (2) e Samorì (1).

La trasferta londinese è stata inoltre l’occasione per far conoscere anche fuori dai confini nazionali le tradizioni del nostro territorio. Sabato 30 luglio i rionali Marco Sangiorgi (Rosso), Gianni Roi e Ivan Samorì (Borgo Durbecco) si sono esibiti con tamburo e bandiere al Royal Hospital Chelsea – residenza dei pensionati militari e delle forze di polizia – e in un giardino privato di Buckingham Palace per alcuni dipendenti della famiglia reale.

Domenica 31 luglio si è svolta infine la cena ufficiale IPA (International Police Association), allietata da un’altra esibizione tradizionale e dallo scambio di doni tra Scotland Yard e la PL, che ha donato ad Alex Williams – presidente dell’IPA di Londra – un gotto in ceramica faentina per consolidare l’amicizia tra le due forze di polizia nate negli anni ‘70.