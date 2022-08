Due reti a zero, grazie a Rivi e Guidone, è il risultato dell’amichevole al Todoli di Milano Marittima tra il Ravenna FC e il Pietracuta.

Mister Serpini ripropone il Ravenna con un 4-3-1-2 con D’Orsi schierato in difesa e facendo subito esordire il neo arrivato Lisi, che completa la mediana con Spinosa e Lussignoli. Abbey in appoggio delle due punte Rivi e Carrasco. Pietracuta che dimostra subito cattiveria e voglia di non far trasparire la categoria di differenza che cerca di chiudersi con grinta. Ravenna che risponde tenendo il pallino del gioco ma sui giocatori si vede il peso del grande carico di lavoro fatto in questi giorni e la difficoltà si concretizzano principalmente nel trovare spazi con fluidità.

Foto 3 di 4







Le occasioni da gol mancano ma il Ravenna cerca di mantenere il controllo. Le idee giallorosse vengono premiate al 20’ quando D’Orsi serve in profondità Carrasco, la punta riesce ad anticipare il portiere in uscita e servire Rivi che dall’altezza del dischetto non sbaglia. Nella ripresa dopo la più classica girandola di sostituzioni che permettono a Serpini di ruotare tutti i disponibili il Ravenna riesce anche a trovare il raddoppio con capitan Guidone al 80’.

Discesa sulla sinistra di Abbey e cross per l’inserimento di Marra, la conclusione al volo del centrocampista giallorosso viene respinta, ma interviene Guidone che realizza in tap in. Buone indicazioni quelle fornite a Serpini dai suoi ragazzi che, nonostante le gambe impallate dalla preparazione atletica, hanno interpretato bene la gara dal punto di vista dell’aggressività e del recupero palla e del fraseggio, manovra che manca ancora di fluidità come comprensibile dopo pochi giorni di lavoro. Preparazione del Ravenna che riprenderà domani in vista della prossimo allenamento congiunto previsto domenica contro l’Imolese.

TABELLINO

Ravenna FC – US Pietracuta 2-0 (20’ Rivi, 80’ Guidone)

Ravenna FC: Ricco (46’ Fontanelli), Bachini (70’ Mascanzoni), Spezzano (70’ Zannoni), D’Orsi (46’ Montuori), Gigli (46’ Mbake), Lussignoli (46’ Sabelli), Lisi (60’ Faccani), Spinosa (70’ Andreani), Rivi (70’ Abbey), Abbey (46’ Guidone), Carrasco (70’ Marra). Allenatore: Cristian Serpini