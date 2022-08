Ciclismo, a Massa Lombarda il Memorial Fusari e il Gran Premio C.F.R Meccanica

La Società ciclistica Massese organizza per domenica 7 agosto una doppia gara ciclistica per le categorie giovanili Esordienti e Allievi. Si tratta rispettivamente del primo Gran Premio C.F.R Meccanica – Primo Memorial Francesco Pasotti e il 28esimo memorial “Miro Fusari” – Tre monti race. La prima gara, con un percorso in linea di 39,9 km scatterà alle 9,30 da Mordano con arrivo alle 10,30 al centro Minipan di via Castelletto. Il memorial Fusari partirà alle 14:30 da via Santa Lucia e dopo 75,4 km arriverà al centro Minipan. “La Tre Monti Race e la neonata corsa Esordienti Gran Premio C.F.R. Meccanica sono un qualcosa di straordinario per noi ed è un vanto commenta il Sindaco Daniele Bassi –. Quest’anno la corsa ha richiamato a sé tanti volontari a disposizione di un grande progetto giovanile. Questo è un bellissimo regalo per la Città, con un evento che ha una valenza importante per tutta la nostra comunità. Voglio fare un plauso agli organizzatori della Massese Minipan per aver messo in campo tutta la loro passione e professionalità nell’allestire al meglio la manifestazione: a loro e a tutti gli atleti in “bocca al lupo”.

Per quanto riguarda il Gran Premio C.F.R Meccanica dedicato agli esordienti (13-14 anni), ci sarà una classifica separata tra primo e secondo anno, con premi sia per i primi dieci classificati che alla squadra del primo classificato di ogni categoria. Il Memorial Fusari – Tre monti Race premierà i primi 10 allievi classificati (15-16 anni) e la squadra del primo classificato. Per il terzo anno è presente anche il Gran Premio della Montagna, che prende il nome di Memorial Gastone Facchini, e premierà i primi tre classificati che otterranno maggior punteggio in 4 differenti passaggi sulla vetta del monte Frassineto.

Il percorso prevede un tratto in linea con partenza dalla sede della Minipan per i primi 18,2 km pianeggianti e la salita di 3,8 km con pendenze medie del 4,5% e punte massime sfiorano il 11%. L’ultima edizione del “Fusari” è stata vinta da Biagini Federico (Asd Cooperatori) nel 2019.

Il presidente della Massese Minipan, Loretta Cortecchia dichiara: “È una soddisfazione unica poter annunciare una kermesse di ciclismo giovanile con i giovani talenti cristallini che domenica 7 agosto saranno protagonisti qui sulle nostre strade. Sarà una domenica che regalerà forti emozioni e grande spettacolo al nostro appassionato pubblico. Voglio ringraziare Minipan e C.F.R. Meccanica e tutti gli altri sponsor che ci consentono ogni anno di rinnovare questa splendida tradizione; un grazie particolare va anche a tutti gli enti, le forze dell’ordine e i tantissimi volontari che collaborano per la buona riuscita della manifestazione. Abbiamo schierato diverse decine di persone per coprire il percorso con una carovana di mezzi qualificati a “scortare” i corridori. Voglio dare appuntamento a tutti gli appassionati per domenica sulle strade di Massa Lombarda: a partire dalle 9:30 applaudiremo i protagonisti della prima prova con gli Esordienti, mentre al pomeriggio gli Allievi dopo le tre scalate al Monte Frassineto”.

L’iniziativa è organizzata dalla Sc Massese con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda.