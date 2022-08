Historic Minardi Day, Bucci Composites presenta il nuovo cerchio 20” in fibra di carbonio per supercar

Si scaldano i motori dell’Historic Minardi Day che dal 27 al 28 agosto è pronto a riaprire paddock e box dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (i biglietti sono già in vendita su TickeOne.it) per l’edizione numero 6.

Come da tradizione il cuore pulsante della kermesse che ha saputo riscrivere le regole delle manifestazioni sportive, saranno gli appassionati e i fan che avranno la possibilità di vivere due incredibili giornate a contatto con le monoposto storiche di Formula 1 e del Motorsport incontrando piloti, tecnici e ingegneri. Ampio spazio sarà dedicato alle vetture storiche con il Raduno ACI Storico Festival e gli Historic Tribute.

Da sempre l’Historic Minardi Day è attento alle nuove tecnologie in ambito motorsport e quest’anno ospiterà la presentazione in anteprima mondiale del nuovo cerchio 20” per supercar in fibra carbonio realizzato dalla Bucci Composites per l’after market, società leader nel settore della progettazione, industrializzazione e produzione di componenti strutturali ed estetiche in materiale composito.

Il Cerchio in carbonio da 20” by Bucci Composites garantisce una serie di vantaggi rispetto ai cerchi tradizionali, come un risparmio di peso fino al 30% per ogni singola ruota oltre ad un design innovativo e performance eccellenti. Un peso ridotto sulle masse non sospese si traduce in minore inerzia rotazionale, maggiore accelerazione, minore spazio di frenata e migliore maneggiabilità del veicolo, oltre ad ottime caratteristiche di tenuta di strada. In Formula 1, specialmente, sappiamo quanto sia importante il risparmio in termini di peso per raggiungere il successo. Un ulteriore elemento chiave della ruota Bucci Composites è il sistema di accoppiamento mozzo-ruota, che consente il fissaggio della ruota al mozzo in modo tradizionale eliminando il rischio di allentamento dei bulloni.

Per scoprire tutti i dettagli tecnici e le informazioni sul nuovo cerchio in Carbonio da 20” vi invitiamo a partecipare alla presentazione in Sala Breafing Sabato 27 Agosto alle ore 12:00.

BUCCI COMPOSITES – Bucci Composites S.p.A. situata a Faenza lungo la celebre Motor Valley, si estende su una superficie di 22.000 mq distribuiti su due stabilimenti, e conta circa 250 dipendenti.

Si avvale delle più avanzate tecnologie di produzione per la realizzazione di componenti in materiali compositi. Grazie ad un reparto tecnico e R&D che impiega più di 20 ingegneri ed a specialisti di processo e materiali, Bucci Composites è in grado di gestire tutta la filiera di sviluppo di un componente: dalla progettazione al controllo finale. Bucci Composites è parte del Gruppo Bucci Industries, azienda dal carattere internazionale che opera in due settori principali: nell’AUTOMAZIONE & ROBOTICA industriale e nei nuovi MATERIALI COMPOSITI avanzati.