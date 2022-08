Tiro a segno, Sofia Ceccarello lascia Ravenna: inizia la sua nuova avventura in America

Nella sede storica del Tiro a segno di via Trieste, l’olimpionica ravennate Sofia Ceccarello ha salutato gli amici della sezione di Ravenna e di quelle limitrofe, prima di partire per l’università del Kentucky (Lexington). L’università del Kentucky ha una squadra di tiro a segno, così Sofia potrà unire allo studio l’attività sportiva che ama.

“Questa “trasferta” durerà 4 anni – racconta Ivo Angelini, presidente della sezione di Ravenna -: rivedremo comunque Sofia un paio di volte all’anno in occasione delle vacanze natalizie ed estive”. “In bocca al lupo Sofia – chiudono dalla sezione ravennate – fatti conoscere per quanto vali anche in terra statunitense!”.